41-летняя певица Зара показала свою роскошную и красивую маму
В связи с этим 41-летняя заслуженная артистка РФ опубликовала несколько снимков с родительницей.
"Сегодня день рождения моей мамы! Найти совместное фото с ней практически невозможно, она всегда за кадром или меня фотографирует, или внуков. А эти случайные кадры сделала моя подруга. Что-то в них есть. Мамочка, родная, мое главное желание, чтобы ты всегда была здорова. И, пожалуйста, почаще улыбайся. Мы тебя все очень сильно любим! С днем рождения, мамочка! Все будет хорошо", – трогательно обратилась к матери Зара.
Коллеги по цеху и поклонники присоединились к поздравлениям. После кадров с именинницей они поняли, в кого певица такая красивая:
- "Долгих лет мамочке!"
- "Мои поздравления маме".
- "С днем рождения твою красавицу".
- "Мамулю поздравляем всей семьей! Роскошная, пусть будет всегда здорова".
- "Теперь понятно, Зара, в кого ты такая красивая, мама – красавица. Дай Бог ей долгих лет жизни!"
- "Зарочка, передавай маме мои поздравления, пусть она будет здорова и пусть у нее будет столько поводов для радости за своих родных, сколько ей нужно для счастья".
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