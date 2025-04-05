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Культура и шоу-бизнес

41-летняя певица Зара показала свою роскошную и красивую маму

41-летняя певица Зара показала свою роскошную и красивую маму, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 13:26 Фото: Instagram/zara_music
Российская эстрадная певица, актриса и общественный деятель Зара (полное имя – Зарифа Пашаевна Мгоян) поделилась с подписчиками в Instagram, что сегодня у ее мамы день рождения, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 41-летняя заслуженная артистка РФ опубликовала несколько снимков с родительницей.

"Сегодня день рождения моей мамы! Найти совместное фото с ней практически невозможно, она всегда за кадром или меня фотографирует, или внуков. А эти случайные кадры сделала моя подруга. Что-то в них есть. Мамочка, родная, мое главное желание, чтобы ты всегда была здорова. И, пожалуйста, почаще улыбайся. Мы тебя все очень сильно любим! С днем рождения, мамочка! Все будет хорошо", – трогательно обратилась к матери Зара.

Коллеги по цеху и поклонники присоединились к поздравлениям. После кадров с именинницей они поняли, в кого певица такая красивая:

  • "Долгих лет мамочке!"
  • "Мои поздравления маме".
  • "С днем рождения твою красавицу".
  • "Мамулю поздравляем всей семьей! Роскошная, пусть будет всегда здорова".
  • "Теперь понятно, Зара, в кого ты такая красивая, мама – красавица. Дай Бог ей долгих лет жизни!"
  • "Зарочка, передавай маме мои поздравления, пусть она будет здорова и пусть у нее будет столько поводов для радости за своих родных, сколько ей нужно для счастья".

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 13:26
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Фото Динара Халдарова
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