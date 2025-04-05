Волочкова рассказала о друге, который достоин восхищения
Фото: Instagram/volochkova_art
Известная российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова накануне, 4 апреля 2025 года, похвасталась своим подписчикам в Instagram нереальным другом, который достоин восхищения, сообщает Zakon.kz.
Этим человеком оказалась 46-летняя фигуристка Ирина Слуцкая, с которой балерина встретилась после съемки в пятницу.
"Ирочка Слуцкая. Она удивительный человек, кто достоин восхищения в умении быть стойкой, сильной, настоящей и оставаться хорошим человеком. Ирочка, я люблю тебя", – написала Волочкова.
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