Алматинский таксист дал совет Али Окапову
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов опубликовал в Instagram-srories разговор с алматинским таксистом, сообщает Zakon.kz.
По словам певца, он не большой любитель общения, однако водитель вызванной машины сумел донести до артиста важную информацию.
Фото: Instagram/aliokapov
"Не любитель в целом разговаривать, но таксист клево раскидал про гибридное авто и сервис", – написал Окапов.
Также исполнитель казахстанских хитов добавил, что мотосезон открыт, и это его радует.
"Собрание сообщества мотоциклистов Алматы. Обсуждение открытия мотосезона 2025", – подписал Али Окапов видео.
Ранее Али Окапов и Мади Рымбаев сообщили радостную новость.
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