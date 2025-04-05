Алматинский таксист дал совет Али Окапову

Казахстанский певец Али Окапов опубликовал в Instagram-srories разговор с алматинским таксистом, сообщает Zakon.kz.

По словам певца, он не большой любитель общения, однако водитель вызванной машины сумел донести до артиста важную информацию.

Фото: Instagram/aliokapov

"Не любитель в целом разговаривать, но таксист клево раскидал про гибридное авто и сервис", – написал Окапов.

Также исполнитель казахстанских хитов добавил, что мотосезон открыт, и это его радует.

"Собрание сообщества мотоциклистов Алматы. Обсуждение открытия мотосезона 2025", – подписал Али Окапов видео.

Ранее Али Окапов и Мади Рымбаев сообщили радостную новость.