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Культура и шоу-бизнес

Алматинский таксист дал совет Али Окапову

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 02:40 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов опубликовал в Instagram-srories разговор с алматинским таксистом, сообщает Zakon.kz.

По словам певца, он не большой любитель общения, однако водитель вызванной машины сумел донести до артиста важную информацию.

Фото: Instagram/aliokapov

"Не любитель в целом разговаривать, но таксист клево раскидал про гибридное авто и сервис", – написал Окапов.

Также исполнитель казахстанских хитов добавил, что мотосезон открыт, и это его радует.

"Собрание сообщества мотоциклистов Алматы. Обсуждение открытия мотосезона 2025", – подписал Али Окапов видео.

Ранее Али Окапов и Мади Рымбаев сообщили радостную новость.

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Аксинья Титова
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