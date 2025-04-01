Али Окапов и Мади Рымбаев сообщили радостную новость
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанские популярные певцы Али Окапов и Мади Рымбаев обрадовали своих фанатов новостью о скором выходе новой песни, сообщает Zakon.kz.
Об этом Мади Рымбаев написал в своем Instagram-аккаунте.
По его словам, трек получил название "Айналайын". Композиция уже готова, и в ближайшее время поклонников ждет премьера клипа.
В комментариях поклонники уже начали выражать радость в ожидании нового музыкального проекта:
- Два краша в одном видео, самая любимая коллаборация!
- Самые крутые исполнители!
- Вау, какая крутая новость!
Ранее Али Окапов с женой музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом.
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