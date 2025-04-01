Али Окапов и Мади Рымбаев сообщили радостную новость

Казахстанские популярные певцы Али Окапов и Мади Рымбаев обрадовали своих фанатов новостью о скором выходе новой песни, сообщает Zakon.kz.

Об этом Мади Рымбаев написал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, трек получил название "Айналайын". Композиция уже готова, и в ближайшее время поклонников ждет премьера клипа.

В комментариях поклонники уже начали выражать радость в ожидании нового музыкального проекта:

Два краша в одном видео, самая любимая коллаборация!

Самые крутые исполнители!

Вау, какая крутая новость!

Ранее Али Окапов с женой музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом.