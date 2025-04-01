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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов и Мади Рымбаев сообщили радостную новость

Али Окапов и Мади Рымбаев, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 23:01 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанские популярные певцы Али Окапов и Мади Рымбаев обрадовали своих фанатов новостью о скором выходе новой песни, сообщает Zakon.kz.

Об этом Мади Рымбаев написал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, трек получил название "Айналайын". Композиция уже готова, и в ближайшее время поклонников ждет премьера клипа. 

 В комментариях поклонники уже начали выражать радость в ожидании нового музыкального проекта:

  • Два краша в одном видео, самая любимая коллаборация!
  • Самые крутые исполнители!
  • Вау, какая крутая новость! 

Ранее Али Окапов с женой музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом. 

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Айсулу Омарова
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