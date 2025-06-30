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Культура и шоу-бизнес

Счастливая Баян Алагузова с маленькой дочкой восхитила Казнет

Баян Алагузова, дети, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 22:38 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова порадовала фанатов новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

30 июня она на своей странице в Instagram опубликовала милое фото со своей маленькой дочкой. На снимке Баян Алагузова широко улыбается и выглядит очень счастливой. 

Подписчики оставили множество комментариев под публикацией: 

  • Красивые!
  • Пусть будут самыми счастливыми и здоровыми девочками!
  • Милое фото!
  • Какая большеглазая, сладкая!

Ранее казахстанцы восхитились жизнью Баян Алагузовой. 

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Айсулу Омарова
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