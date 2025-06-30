Счастливая Баян Алагузова с маленькой дочкой восхитила Казнет
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова порадовала фанатов новой публикацией, сообщает Zakon.kz.
30 июня она на своей странице в Instagram опубликовала милое фото со своей маленькой дочкой. На снимке Баян Алагузова широко улыбается и выглядит очень счастливой.
Подписчики оставили множество комментариев под публикацией:
- Красивые!
- Пусть будут самыми счастливыми и здоровыми девочками!
- Милое фото!
- Какая большеглазая, сладкая!
Ранее казахстанцы восхитились жизнью Баян Алагузовой.
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