Счастливая Баян Алагузова с маленькой дочкой восхитила Казнет

Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова порадовала фанатов новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

30 июня она на своей странице в Instagram опубликовала милое фото со своей маленькой дочкой. На снимке Баян Алагузова широко улыбается и выглядит очень счастливой.

Подписчики оставили множество комментариев под публикацией:

Красивые!

Пусть будут самыми счастливыми и здоровыми девочками!

Милое фото!

Какая большеглазая, сладкая!

Ранее казахстанцы восхитились жизнью Баян Алагузовой.