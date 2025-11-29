#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Недавно вышедшую замуж за олигарха Динару Сатжан заподозрили в беременности

Динара Сатжан, Жумабек Жаныкулов, беременность , фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 00:00 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Телеведущую и дизайнера Динару Сатжан 29 ноября заподозрили в беременности после ее нового поста в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Поводом стал свежий снимок с мероприятия UNICEF, где звезда появилась в элегантном белом платье с жемчужным декором.

Под опубликованным фото сразу появились десятки комментариев с одинаковым вопросом: "По-моему, вы в положении?" – написала одна из подписчиц. "Мне тоже так кажется", – поддержали другие пользователи.

Несмотря на обсуждение, сама Динара никак не прокомментировала догадки подписчиков.

В апреле 2025 года стало известно, что Динара Сатжан официально вышла замуж за казахстанского бизнесмена Жумабека Жаныкулова.

Ранее сообщалось, что в России массово "отменяют" Ларису Долину.

Айсулу Омарова
