Недавно вышедшую замуж за олигарха Динару Сатжан заподозрили в беременности
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Телеведущую и дизайнера Динару Сатжан 29 ноября заподозрили в беременности после ее нового поста в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Поводом стал свежий снимок с мероприятия UNICEF, где звезда появилась в элегантном белом платье с жемчужным декором.
Под опубликованным фото сразу появились десятки комментариев с одинаковым вопросом: "По-моему, вы в положении?" – написала одна из подписчиц. "Мне тоже так кажется", – поддержали другие пользователи.
Несмотря на обсуждение, сама Динара никак не прокомментировала догадки подписчиков.
В апреле 2025 года стало известно, что Динара Сатжан официально вышла замуж за казахстанского бизнесмена Жумабека Жаныкулова.
