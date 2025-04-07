Иван Ургант и Познер покорили Алматы и Казнет

Российские телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант – давние друзья с разницей в возрасте в 45 лет, побывавшие во множестве стран Европы, Японии и Америки, где снимали документальные проекты о том, как и чем живут люди. Теперь они посетили Алматы, сообщает Zakon.kz.

Их совместное шоу называется "Путешествия Познера и Урганта". В нем они повествуют о жизни людей самых разных профессий, возрастов и национальностей. Они рассказывают о своих приключениях, используя искрометный интеллектуальный юмор и познавательные беседы. К слову, в прошлом году Владимир Познер отметил 90-летний юбилей. Ему есть, что вспомнить и рассказать зрителям.



Так как популярные ведущие недавно побывали в Алматы, казахстанцы ждут новой серии их проекта. Пока они лишь активно комментируют новый пост Ивана в Instagram.

Артист опубликовал фото, на котором они с Познером позируют в казахской национальной одежде.

Красив, умен! Скучаем!

Самое главное в этой жизни добиться уважения казахов, остальное пустяки. ©️ Джейсон Стэтхем.

Welcome to Almaty.

Ранее мы сообщали, что Дженнифер Лопес даст концерт в Астане летом 2025 года.

