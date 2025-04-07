#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
518.31
567.96
6.03
Культура и шоу-бизнес

Невестка-стриптизерша Наташи Королёвой перенесла две операции

Артистка, певица, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 04:45 Фото: Instagram/melissa_foxs_
Сын российской певицы Наташи Королёвой, Архип Глушко, женился на эффектной девушке Мелиссе Фокс. Несмотря на ее достоинства, до сих пор у нее были комплексы из-за улыбки, сообщает Zakon.kz.

В детстве Мелисса Фокс получила травму челюсти, которая отразилась на ее состоянии зубов. Все эти годы девушка стеснялась показывать улыбку. Теперь, благодаря помощи новоиспеченных родственников ее давняя мечта сбылась.

Наташа Королёва призналась, что помогает невестке оплачивать дорогостоящие операции по исправлению челюсти. Предположительно, звездная свекровь внесла свои около 10 миллионов рублей. Сейчас 24-летняя Мелисса перенесла очередную процедуру. Она показала себя в стоматологическом кабинете.

Фото: Instagram/melissa_foxs_

"Частично помогаю я, на что-то зарабатывает она. Вы понимаете, зубы – это всегда недешево. А у нее случай очень неординарный", – прокомментировала исполнительница хита "Желтые тюльпаны".

Наташа Королёва тепло относится к невестке, хотя поначалу артистка скептически относилась к выбору сына. Архип встретил Мелиссу в одном из стриптиз-клубов, пытаясь забыть о прошлых отношениях.

К тому же девушка была в непростой финансовой и жизненной ситуации. Она осталась без жилья и долгое время Глушко-младший скрывал ее от родителей в своей комнате.

Ранее звезда "Белого лотоса" рассказала о проблемах с психическим здоровьем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Иван Ургант и Познер покорили Алматы и Казнет
Культура и шоу-бизнес
02:40, 08 апреля 2025
Иван Ургант и Познер покорили Алматы и Казнет
Димаш Кудайберген поздравил жителей Актау с важным событием
Культура и шоу-бизнес
01:06, 08 апреля 2025
Димаш Кудайберген поздравил жителей Актау с важным событием
Дженнифер Лопес даст концерт в Астане летом 2025 года
Культура и шоу-бизнес
00:17, 08 апреля 2025
Дженнифер Лопес даст концерт в Астане летом 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: