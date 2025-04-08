"Закопали топор войны!": 66-летняя Мадонна поделилась хорошей новостью

Известная американская поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер и самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса Мадонна (полное имя – Мадонна Луиз(а) Чикконе) обрадовала своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

66-летняя селебрити опубликовала в своем Instagram фотографию с британским певцом, пианистом и композитором Элтоном Джоном, под которой написала:

"Мы, наконец, закопали топор войны!"

Мадонна рассказала, что в минувшие выходные побывала на концерте Элтона Джона.

"Уау. Я вспомнила, что, когда училась в средней школе, однажды ушла из дома, чтобы увидеть живое выступление Элтона в Детройте! Это было незабываемое выступление, которое помогло мне понять трансформирующую силу музыки. Его выступление... изменило мою жизнь", – призналась певица.

При этом она отметила, что не понимала враждебного отношения певца к себе.

"В течение десятилетий мне было больно осознавать, что человек, которого я так сильно уважала, публично выражал свою нелюбовь ко мне как к артисту. Я этого не понимала", – написала Мадонна.

Но певице удалось попасть за кулисы SNL, где Элтон был музыкальным гостем, и артистам удалось поговорить.

"Когда мы встретились, первое, что он сказал, было: "Прости меня", – и стена между нами рухнула. Прощение – это мощная сила. Через несколько минут мы уже обнимались", – поделилась певица.

Также 78-летний артист предложил Мадонне сотрудничество.

Одним из первых на публикацию отреагировал Элтон, который поблагодарил певицу, что она пришла на SNL.

"И спасибо, что простила меня за мою болтливость. Я не горжусь тем, что говорил... Я благодарен, что мы можем двигаться вперед", – написал Джон.

Поклонники отметили, что это очень хорошая новость и порадовались за Мадонну и Элтона:

"Люблю вас. Молодцы. Две иконы".

"Наконец-то! Надеюсь, вы создадите музыку вместе".

"Прощение может спасти мир, королева! Какая красивая история!"

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25 марта 2025 года Элтону Джону исполнилось 78 лет. В связи с этим артист обратился к поклонникам.