"Закопали топор войны!": 66-летняя Мадонна поделилась хорошей новостью
66-летняя селебрити опубликовала в своем Instagram фотографию с британским певцом, пианистом и композитором Элтоном Джоном, под которой написала:
"Мы, наконец, закопали топор войны!"
Мадонна рассказала, что в минувшие выходные побывала на концерте Элтона Джона.
"Уау. Я вспомнила, что, когда училась в средней школе, однажды ушла из дома, чтобы увидеть живое выступление Элтона в Детройте! Это было незабываемое выступление, которое помогло мне понять трансформирующую силу музыки. Его выступление... изменило мою жизнь", – призналась певица.
При этом она отметила, что не понимала враждебного отношения певца к себе.
"В течение десятилетий мне было больно осознавать, что человек, которого я так сильно уважала, публично выражал свою нелюбовь ко мне как к артисту. Я этого не понимала", – написала Мадонна.
Но певице удалось попасть за кулисы SNL, где Элтон был музыкальным гостем, и артистам удалось поговорить.
"Когда мы встретились, первое, что он сказал, было: "Прости меня", – и стена между нами рухнула. Прощение – это мощная сила. Через несколько минут мы уже обнимались", – поделилась певица.
Также 78-летний артист предложил Мадонне сотрудничество.
Одним из первых на публикацию отреагировал Элтон, который поблагодарил певицу, что она пришла на SNL.
"И спасибо, что простила меня за мою болтливость. Я не горжусь тем, что говорил... Я благодарен, что мы можем двигаться вперед", – написал Джон.
Поклонники отметили, что это очень хорошая новость и порадовались за Мадонну и Элтона:
- "Люблю вас. Молодцы. Две иконы".
- "Наконец-то! Надеюсь, вы создадите музыку вместе".
- "Прощение может спасти мир, королева! Какая красивая история!"
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25 марта 2025 года Элтону Джону исполнилось 78 лет. В связи с этим артист обратился к поклонникам.