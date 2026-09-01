"Алла Борисовна, это вы?": фанаты обсуждают новый образ 68-летней Мадонны
Фото: Instagram/madonna
Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса" – 68-летняя Мадонна порадовала армию поклонников кадрами новой фотосессии, сообщает Zakon.kz.
Снимки американская поп-исполнительница Мадонна Луиза Чикконе опубликовала 31 августа 2026 года на своей личной странице в Instagram.
"Рисуй меня по своей памяти, а не глазами", – оставила она загадочную подпись под серией фотографий.
Фанаты актрисы со всего мира восхитились новым образом, оставив хвалебные отзывы. Русскоязычные же поклонники сравнили ее с известными певицами советской эпохи.
- Звезда.
- Вот как я хочу выглядеть в будущем!
- Королева, ты выглядишь абсолютно идеально.
- Сначала подумал, что это Люся Гурченко. Потом Алла Борисовна. После и вовсе Ирину Аллегрову увидел.
- И на Борисовну, и на Аллегрову! Видимо, у них один и тот же пластический хирург.
- Алла Пугачёва?
- Одно лицо. Там еще и Аллегрова где-то с боку.
- Как так получилось, что две Примадонны – советской и американской эстрады – так похожи?
- Мадонна, конечно, задает нам стандарты, как нужно будет выглядеть в 60+.
- Алла Борисовна, это вы?
Немного ранее с заявлением выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Он огорчил поклонников новостью о том, что берет паузу до октября.
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