"Алла Борисовна, это вы?": фанаты обсуждают новый образ 68-летней Мадонны

Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса" – 68-летняя Мадонна порадовала армию поклонников кадрами новой фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Снимки американская поп-исполнительница Мадонна Луиза Чикконе опубликовала 31 августа 2026 года на своей личной странице в Instagram.

"Рисуй меня по своей памяти, а не глазами", – оставила она загадочную подпись под серией фотографий.

Фанаты актрисы со всего мира восхитились новым образом, оставив хвалебные отзывы. Русскоязычные же поклонники сравнили ее с известными певицами советской эпохи.

Звезда.

Вот как я хочу выглядеть в будущем!

Королева, ты выглядишь абсолютно идеально.

Сначала подумал, что это Люся Гурченко. Потом Алла Борисовна. После и вовсе Ирину Аллегрову увидел.

И на Борисовну, и на Аллегрову! Видимо, у них один и тот же пластический хирург.

Алла Пугачёва?

Одно лицо. Там еще и Аллегрова где-то с боку.

Как так получилось, что две Примадонны – советской и американской эстрады – так похожи?

Мадонна, конечно, задает нам стандарты, как нужно будет выглядеть в 60+.

Алла Борисовна, это вы?

Немного ранее с заявлением выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Он огорчил поклонников новостью о том, что берет паузу до октября.