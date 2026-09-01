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Культура и шоу-бизнес

"Алла Борисовна, это вы?": фанаты обсуждают новый образ 68-летней Мадонны

Мадонна, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:53 Фото: Instagram/madonna
Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса" – 68-летняя Мадонна порадовала армию поклонников кадрами новой фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Снимки американская поп-исполнительница Мадонна Луиза Чикконе опубликовала 31 августа 2026 года на своей личной странице в Instagram.

Мадонна, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:53

Фото: Instagram/madonna

Мадонна, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:53

Фото: Instagram/madonna

"Рисуй меня по своей памяти, а не глазами", – оставила она загадочную подпись под серией фотографий.
Мадонна, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:53

Фото: Instagram/madonna

Мадонна, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:53

Фото: Instagram/madonna

Фанаты актрисы со всего мира восхитились новым образом, оставив хвалебные отзывы. Русскоязычные же поклонники сравнили ее с известными певицами советской эпохи.

  • Звезда.
  • Вот как я хочу выглядеть в будущем!
  • Королева, ты выглядишь абсолютно идеально.
  • Сначала подумал, что это Люся Гурченко. Потом Алла Борисовна. После и вовсе Ирину Аллегрову увидел.
  • И на Борисовну, и на Аллегрову! Видимо, у них один и тот же пластический хирург.
  • Алла Пугачёва?
  • Одно лицо. Там еще и Аллегрова где-то с боку.
  • Как так получилось, что две Примадонны – советской и американской эстрады – так похожи?
  • Мадонна, конечно, задает нам стандарты, как нужно будет выглядеть в 60+.
  • Алла Борисовна, это вы?

Немного ранее с заявлением выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Он огорчил поклонников новостью о том, что берет паузу до октября.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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