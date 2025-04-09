Игра "Монополия" переходит в реалити-шоу

Netflix разрабатывает реалити-шоу по мотивам настольной игры "Монополия", сообщает Zakon.kz.

Создатели обещают организовать социальный эксперимент на основе правил "Монополии". В борьбе за богатство и баланс участникам предстоит строить союзы, заключать сделки, конкурировать и продумывать стратегии. Игроки попытаются завладеть всеми благами и при этом сохранить дружбу, пишет Deadline.

Экономическая настольная игра "Монополия" появилась в 1937 году в США и быстро стала популярной во многих странах мира, в том числе в Казахстане. Цель игры – остаться единственным участником, не достигшим банкротства.

Для Netflix настольные игры уже не впервые становятся вдохновением для новых проектов. В феврале стриминг анонсировал лайв-экшн сериал по мотивам игры "Подземелья и драконы". В марте стало известно о работе Netflix над реалити-сериалом "Золотой билет", действие которого разворачивается во вселенной Вилли Вонки и его шоколадной фабрики.

В последний день учебного года всех школьников выйдет новый сезон "Рика и Морти".