Ивлеева возвращается с новым фермерским реалити-шоу

Российская телеведущая и инфлюэнсер Анастасия Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу "Чегеря", сообщает Zakon.kz.

Тизер проекта появился 15 марта в ее Telegram-канале. Cудя по ролику, Настя отправится в российскую глубинку, чтобы ознакомиться с фермерской жизнью.

В тизере будущего шоу Ивлеева с фатой на голове катается в ковше экскаватора и проезжает мимо деревянных срубов. Она также появляется в кузове машины вместе с мужем Филиппом Бегаком. Пара поженилась в декабре 2024 года.

"Ивлеева похорошела при новом муже", – отметили в комментариях.

Филипп – сын телеведущего Алексея Бегака и внук писателя Юлиана Семенова, автора "Семнадцати мгновений весны".

Недавно Ивлеева отметила день рождения с мужем на Алтае.