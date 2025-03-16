Ивлеева возвращается с новым фермерским реалити-шоу
Фото: Telegram/Настя Ивлеева
Российская телеведущая и инфлюэнсер Анастасия Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу "Чегеря", сообщает Zakon.kz.
Тизер проекта появился 15 марта в ее Telegram-канале. Cудя по ролику, Настя отправится в российскую глубинку, чтобы ознакомиться с фермерской жизнью.
В тизере будущего шоу Ивлеева с фатой на голове катается в ковше экскаватора и проезжает мимо деревянных срубов. Она также появляется в кузове машины вместе с мужем Филиппом Бегаком. Пара поженилась в декабре 2024 года.
"Ивлеева похорошела при новом муже", – отметили в комментариях.
Филипп – сын телеведущего Алексея Бегака и внук писателя Юлиана Семенова, автора "Семнадцати мгновений весны".
Недавно Ивлеева отметила день рождения с мужем на Алтае.
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