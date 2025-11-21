#АЭС в Казахстане
Общество

Сварщица из Кызылорды покоряет реалити-шоу

Завод, производство, люди на производстве, рабочий, рабочие, цех, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 05:55 Фото: unsplash
Опытная сварщица из Кызылорды 36-летняя Газиза Рыскулова покоряет телевизионное реалити-шоу "Шеберлер шайқасы", сообщает Zakon.kz.

Представители трудовых специальностей впервые стали героями зрелищного телевизионного формата, передает "24kz". Это первое реалити-шоу в стране, где главные герои – не медийные личности, а простые труженики. Шоу транслируется на телеканале "Хабар" и посвящено Году рабочих профессий.

Создатели шоу отмечают талант и харизму участников. Среди них – сварщица Газиза Рыскулова с 20-летним стажем. По словам организаторов шоу, она на равных состязается с мужчинами и показывает образцовое мастерство.

Каждая серия посвящена отдельной профессии. Это фермеры, строители, сварщики, швеи, пожарные, повара, автомеханики, мастера по дереву. Для участников создали соответствующие декорации. Например, ферму, цеха, мастерские и стройплощадку.

"Задания на шоу вполне реальные: от стрижки овец и укладки кирпичной стены до пошива изделий и приготовления сложных блюд", – говорится в репортаже.

В эти дни в Астане проходит международный мастер-класс по хирургической коррекции врожденных пороков сердца.

Фото Алия Абди
Алия Абди
