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Культура и шоу-бизнес

Сергей Жуков признался, что концерт в маленьком городе Казахстана стал для него особенным

Сергей Жуков, артист, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 11:53 Фото: Instagram/sezhukov
50-летний солист и лидер российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков поделился впечатлениями от концерта, прошедшего в Экибастузе 1 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Артист поблагодарил зрителей и показал масштабность музыкального вечера.

"Экибастуз, друзья! На вчерашнем праздничном концерте собрался будто бы весь Казахстан! Вы так горячо нас встретили, так мощно пели каждую песню, что по размаху, эмоциям и бешеному заряду получился еще один юбилейный концерт! Настоящий праздник, от которого внутри все пылает огнем. Спасибо вам за этот невероятно теплый прием, за ваши улыбки и эту гигантскую волну счастья", – написал на своей странице в Instagram диджей.

Жители и гости города, присутствующие на концерте, также рассказали о своих впечатлениях.

  • Мы приехали из Усть-Каменогорска 700 км специально, чтобы увидеть Сергея вживую и исполнить мечту юности: спеть вместе с ним те песни, под которые мы любили и расставались, дружили и верили в лучшее на свете. Спасибо вам, что в свои 41 я еще раз оказалась 15-летней девчонкой.
  • Никогда бы не поверил, что на моем родном 15-м микрорайоне будут выступать такие звезды, как Сергей Жуков.
  • Сколько на "Руки Вверх!" не ходи – всегда будет мало.
  • Этот концерт я ждала с детства.
  • Это была мечта, которая наконец стала реальностью.
  • Добро пожаловать в Казахстан! Вас тут любят, ваши песни вернули нас на 20 лет назад.

Также среди комментаторов отметился и аким Экибастуза Аян Бейсекин.

Он написал: "Спасибо за волшебные эмоции. Рад знакомству".

Ранее мы рассказывали, что масштабный концерт известного артиста Димы Билана, прошедший 31 июля 2026 года на стадионе в Москве, обернулся волной жесткого хейта и скандалом в социальных сетях из-за гигантской шестиметровой сцены. Уже через несколько дней, 3 августа, после оглушительной критики исполнитель хита "Невозможное возможно" официально заявил, что переживает случившееся не меньше зрителей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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