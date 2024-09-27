"Это не парень Динары Сатжан?": видео Майгазиева с Меладзе вызвало много вопросов
В ролике, опубликованном в Instagram, Майгазиев что-то показывает Меладзе в своем телефоне. О чем именно беседуют два артиста, непонятно, но исполнитель хита "Салют, Вера" реагирует с улыбкой.
"Момент, когда я говорил: "Это фото моих одноклассников", "А это кудалык моего племянника", "А это фото, когда доча пошла в первый класс", – написал шутливо Сакен под публикацией.
Под видеороликом подписчики завалили вопросами участника группы "МузАрт". Один из них касался казахстанской журналистки Динары Сатжан. Некоторые назвали Майгазиева и Меладзе легендами:
- "Что он делает у нас?"
- "Разговор легенд двух стран".
- "Он переехал в нашу страну?"
- "Это и вправду не парень Динары Сатжан?"
- "Наверное, он у вас спрашивает: "В чем секрет молодости?"
- "Сакен, беседующий с Меладзе, вы – счастливый. Я фанат этого человека с 1994 года".
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Напомним, 21 сентября 2024 года Динаре Сатжан исполнилось 42 года. Этому она посвятила пост в своем Instagram, под которым поблагодарила семью, родных, друзей и команду за то, что они рядом. По словам журналистки, ей не хватало "только одного человека – любимого мужчины". "Сегодня он рядом и я счастлива!" – заинтриговала она, оставив такую запись под фото с Валерием Меладзе и Бибигуль Тулегеновой.