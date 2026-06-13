Неожиданное заявление Димаша Кудайбергена обрадовало его поклонников
Фото: Instagram/voicebeyondhorizon
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген растрогал и заинтриговал своих поклонников неожиданным заявлением. Артист планирует снять свой новый видеоклип в Актобе, передает Zakon.kz.
Об этом певец сообщил 13 июня 2026 года на своей официальной странице в Instagram. В публикации, наполненной теплыми ностальгическими чувствами, музыкант поделился мыслями и планами на ближайшие дни.
"Привет из Актобе. В юности мечты уносили меня далеко-далеко. Но начало каждого пути всегда берет исток на родной земле. Спустя годы я снова ступил на родную землю. Если все сложится благополучно, через три дня сниму в Актобе новый клип", – написал Димаш Кудайберген в своем посте.
Многомиллионная армия поклонников творчества артиста пришла в полный восторг от этой идеи, оставив сотни теплых комментариев под публикацией.
Фанаты активно поддерживают решение певца показать всему миру красоты его родного города и с нетерпением ждут масштабной премьеры, которая обещает стать по-настоящему особенной и личной для исполнителя.
- Как же это здорово, Димаш, мы очень рады за тебя!
- Удачи!
- Классная новость.
- Какая прелесть! Родные места пусть подарят вдохновение на новые песни, проекты, мечты...
Ранее Димаш Кудайберген удивил поклонников, оказавшись за штурвалом самолета. Ролик с участием всемирно известного исполнителя стремительно распространяется в социальных сетях.
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