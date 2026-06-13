Неожиданное заявление Димаша Кудайбергена обрадовало его поклонников

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген растрогал и заинтриговал своих поклонников неожиданным заявлением. Артист планирует снять свой новый видеоклип в Актобе, передает Zakon.kz.

Об этом певец сообщил 13 июня 2026 года на своей официальной странице в Instagram. В публикации, наполненной теплыми ностальгическими чувствами, музыкант поделился мыслями и планами на ближайшие дни.

"Привет из Актобе. В юности мечты уносили меня далеко-далеко. Но начало каждого пути всегда берет исток на родной земле. Спустя годы я снова ступил на родную землю. Если все сложится благополучно, через три дня сниму в Актобе новый клип", – написал Димаш Кудайберген в своем посте.

Многомиллионная армия поклонников творчества артиста пришла в полный восторг от этой идеи, оставив сотни теплых комментариев под публикацией.

Фанаты активно поддерживают решение певца показать всему миру красоты его родного города и с нетерпением ждут масштабной премьеры, которая обещает стать по-настоящему особенной и личной для исполнителя.

Как же это здорово, Димаш, мы очень рады за тебя!

Удачи!

Классная новость.

Какая прелесть! Родные места пусть подарят вдохновение на новые песни, проекты, мечты...



Ранее Димаш Кудайберген удивил поклонников, оказавшись за штурвалом самолета. Ролик с участием всемирно известного исполнителя стремительно распространяется в социальных сетях.