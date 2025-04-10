Откровенный пост Лилии Рах восхитил казахстанцев
Фото: Instagram/liliyarakh
Известный казахстанский байер, ведущая шоу "Модный приговор" на российском "Первом канале" Лилия Рах поддержала тренд из соцсетей, рассказав несколько неизвестных фактов из своей жизни, сообщает Zakon.kz.
Пост с видео фэшн-леди выложила 10 апреля в Instagram. И начинаются кадры со слов: "Мне 62, и мне не стыдно признаться, что я..." А далее Рах раскрыла секреты своей жизни:
- я никогда не делала пластику;
- я не говорю на английском;
- я была 13 лет в отношениях с абьюзером;
- у меня были сложные отношения с дочерью;
- я не боюсь ошибиться;
- я первые три дня съемок "Модного приговора" не понимала, где расположены камеры;
- я была два раза замужем;
- моя мама никогда не говорила: "Я люблю тебя";
- я больше не верю в дружбу;
- многие дома моды не раз отказывали мне в сотрудничестве;
- я использовала стиль и моду для достижения своих целей.
И не только эти откровения, но и возраст знаменитой во всем мире казахстанки повергли в шок и восторг ее подписчиков:
- сильно;
- такая элегантная;
- 62. Вы так хорошо выглядите;
- вы просто чудо из чудес;
- я не верю, что вам столько лет, сколько вы написали, вы шикарны;
- незачем делать пластику... Вы и так прекрасно выглядите!
62-летие Лилия Рах отметила 11 сентября 2024 года. В этот день ее сотрудники подготовили сюрприз, который довел ее до слез.
Поделитесь новостью
Читайте также
Культура и шоу-бизнес
Молодая невеста Лепса рассказала, на какой стадии подготовка к свадьбе и чем он ее покорил
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript