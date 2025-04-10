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Культура и шоу-бизнес

Откровенный пост Лилии Рах восхитил казахстанцев

Лилия Рах, откровения, видео, пост, возраст, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 14:57 Фото: Instagram/liliyarakh
Известный казахстанский байер, ведущая шоу "Модный приговор" на российском "Первом канале" Лилия Рах поддержала тренд из соцсетей, рассказав несколько неизвестных фактов из своей жизни, сообщает Zakon.kz.

Пост с видео фэшн-леди выложила 10 апреля в Instagram. И начинаются кадры со слов: "Мне 62, и мне не стыдно признаться, что я..." А далее Рах раскрыла секреты своей жизни:

  • я никогда не делала пластику;
  • я не говорю на английском;
  • я была 13 лет в отношениях с абьюзером;
  • у меня были сложные отношения с дочерью;
  • я не боюсь ошибиться;
  • я первые три дня съемок "Модного приговора" не понимала, где расположены камеры;
  • я была два раза замужем;
  • моя мама никогда не говорила: "Я люблю тебя";
  • я больше не верю в дружбу;
  • многие дома моды не раз отказывали мне в сотрудничестве;
  • я использовала стиль и моду для достижения своих целей.

И не только эти откровения, но и возраст знаменитой во всем мире казахстанки повергли в шок и восторг ее подписчиков:

  • сильно;
  • такая элегантная;
  • 62. Вы так хорошо выглядите;
  • вы просто чудо из чудес;
  • я не верю, что вам столько лет, сколько вы написали, вы шикарны;
  • незачем делать пластику... Вы и так прекрасно выглядите!

62-летие Лилия Рах отметила 11 сентября 2024 года. В этот день ее сотрудники подготовили сюрприз, который довел ее до слез.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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