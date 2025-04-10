Откровенный пост Лилии Рах восхитил казахстанцев

Известный казахстанский байер, ведущая шоу "Модный приговор" на российском "Первом канале" Лилия Рах поддержала тренд из соцсетей, рассказав несколько неизвестных фактов из своей жизни, сообщает Zakon.kz.

Пост с видео фэшн-леди выложила 10 апреля в Instagram. И начинаются кадры со слов: "Мне 62, и мне не стыдно признаться, что я..." А далее Рах раскрыла секреты своей жизни:

я никогда не делала пластику;

я не говорю на английском;

я была 13 лет в отношениях с абьюзером;

у меня были сложные отношения с дочерью;

я не боюсь ошибиться;

я первые три дня съемок "Модного приговора" не понимала, где расположены камеры;

я была два раза замужем;

моя мама никогда не говорила: "Я люблю тебя";

я больше не верю в дружбу;

многие дома моды не раз отказывали мне в сотрудничестве;

я использовала стиль и моду для достижения своих целей.

И не только эти откровения, но и возраст знаменитой во всем мире казахстанки повергли в шок и восторг ее подписчиков:

сильно;

такая элегантная;

62. Вы так хорошо выглядите;

вы просто чудо из чудес;

я не верю, что вам столько лет, сколько вы написали, вы шикарны;

незачем делать пластику... Вы и так прекрасно выглядите!

62-летие Лилия Рах отметила 11 сентября 2024 года. В этот день ее сотрудники подготовили сюрприз, который довел ее до слез.