#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Культура и шоу-бизнес

Молодая невеста Лепса рассказала, на какой стадии подготовка к свадьбе и чем он ее покорил

Аврора Киба, Григорий Лепс, свадьба, дети, подготовка, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 15:58 Фото: Instagram/avrorakiba
Студентка Лондонского колледжа моды Аврора Киба поделилась подробностями романа с Григорием Лепсом, сообщает Zakon.kz.

О романе Лепса c молодой девушкой поклонники артиста узнали год назад от него самого. Пока певец расхваливал ее достоинства и рассказывал о предстоящем браке, девушка хранила молчание и не давала интервью.

Пара впервые встретилась в особняке родителей Авроры. Григорий обратил внимание на симпатичную и образованную девушку. У них нашлось немало общих интересов. Певец стал осыпать девушку подарками, водить по ресторанам.

"Он настойчивый очень, поэтому первое кольцо подарил сам, на свой вкус. Тоже очень красивое кольцо. А второе уже дарил по моим каким-то предпочтениям", – поделилась Аврора Киба в программе Пятого канала "Светская хроника".

Многие были уверены, что Лепс действительно влюбился. А вот в искренность его юной пассии не верили. Считалось, что ей от шансонье нужна известность и карьера в шоу-бизнесе. Но Аврора опровергла эти слухи.

"Я учусь в Лондоне, в самом лучшем университете мира по дизайну. Поэтому в будущем планирую стать дизайнером одежды и, конечно же, продвигать нашу русскую индустрию дизайнеров", – рассказала Киба.

Она также рассказала, чем покорил ее Лепс, помимо пения.

"Он прекрасно готовит и замечательный вообще в быту. Любит все красиво чтобы было на столе. Очень любит готовить плов, шашлыки. У него есть помощники, но тем не менее он и супы какие-то очень любит готовить", – рассказала она.

Аврора, к слову, подтвердила, что их свадьбе быть. Но когда, пока неизвестно.

"Пошив платьев еще точно не начался. Мы пока эту тему не обсуждали. Я же говорю, пока ничего не обсуждали, не готовимся еще", – уточнила возлюбленная Лепса.

Пока девушка лишь примеряется к роли жены музыканта. По словам Авроры, она планирует воспитывать совместных детей, обустраивать семейное гнездо, вдохновлять супруга на новые подвиги и ждать его с гастролей.

"Мы очень похожи, я и он достаточно консервативных взглядов. Поэтому, конечно, естественно, что жена должна быть хозяйкой", – отметила Киба.

В конце марта ажиотаж среди поклонников Лепса вызвало совместное фото Авроры с Дмитрием Нашиевым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Откровенный пост Лилии Рах восхитил казахстанцев
Культура и шоу-бизнес
14:57, Сегодня
Откровенный пост Лилии Рах восхитил казахстанцев
"Очень важное заявление": Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Культура и шоу-бизнес
13:24, Сегодня
"Очень важное заявление": Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Выяснилось, почему 12-летний сын Прилучного и Муцениеце отстранился от мамы
Культура и шоу-бизнес
07:30, Сегодня
Выяснилось, почему 12-летний сын Прилучного и Муцениеце отстранился от мамы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: