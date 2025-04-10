Молодая невеста Лепса рассказала, на какой стадии подготовка к свадьбе и чем он ее покорил

Студентка Лондонского колледжа моды Аврора Киба поделилась подробностями романа с Григорием Лепсом, сообщает Zakon.kz.

О романе Лепса c молодой девушкой поклонники артиста узнали год назад от него самого. Пока певец расхваливал ее достоинства и рассказывал о предстоящем браке, девушка хранила молчание и не давала интервью.

Пара впервые встретилась в особняке родителей Авроры. Григорий обратил внимание на симпатичную и образованную девушку. У них нашлось немало общих интересов. Певец стал осыпать девушку подарками, водить по ресторанам.

"Он настойчивый очень, поэтому первое кольцо подарил сам, на свой вкус. Тоже очень красивое кольцо. А второе уже дарил по моим каким-то предпочтениям", – поделилась Аврора Киба в программе Пятого канала "Светская хроника".

Многие были уверены, что Лепс действительно влюбился. А вот в искренность его юной пассии не верили. Считалось, что ей от шансонье нужна известность и карьера в шоу-бизнесе. Но Аврора опровергла эти слухи.

"Я учусь в Лондоне, в самом лучшем университете мира по дизайну. Поэтому в будущем планирую стать дизайнером одежды и, конечно же, продвигать нашу русскую индустрию дизайнеров", – рассказала Киба.

Она также рассказала, чем покорил ее Лепс, помимо пения.

"Он прекрасно готовит и замечательный вообще в быту. Любит все красиво чтобы было на столе. Очень любит готовить плов, шашлыки. У него есть помощники, но тем не менее он и супы какие-то очень любит готовить", – рассказала она.

Аврора, к слову, подтвердила, что их свадьбе быть. Но когда, пока неизвестно.

"Пошив платьев еще точно не начался. Мы пока эту тему не обсуждали. Я же говорю, пока ничего не обсуждали, не готовимся еще", – уточнила возлюбленная Лепса.

Пока девушка лишь примеряется к роли жены музыканта. По словам Авроры, она планирует воспитывать совместных детей, обустраивать семейное гнездо, вдохновлять супруга на новые подвиги и ждать его с гастролей.

"Мы очень похожи, я и он достаточно консервативных взглядов. Поэтому, конечно, естественно, что жена должна быть хозяйкой", – отметила Киба.

В конце марта ажиотаж среди поклонников Лепса вызвало совместное фото Авроры с Дмитрием Нашиевым.