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Культура и шоу-бизнес

Крупное агентство США, представляющее Тимоти Шаламе, заключило контракт с Юрой Борисовым

Юра Борисов заключил контракт с крупным американским агентством, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 22:34 Фото: Instagram/yuri_borisov_
Американское агентство United Talent Agency (UTA) заключило контракт с российским актером Юрой Борисовым на представительство во всех сферах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Variety, компания представляет интересы таких известных людей, как Харрисон Форд, Брук Шилдс, Тимоти Шаламе, Майкл Джей Фокс.

Отмечается, что на международной арене Борисова продолжат представлять компании ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на "Оскар". Он был выдвинут на премию в категории "Лучшая роль второго плана" за съемки в фильме Шона Бейкера "Анора". Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте "Настоящая боль".

Всего "Анора" получила пять "Оскаров" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж".

Ранее Борисов высказался о встрече с Анджелиной Джоли на "Золотом глобусе".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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