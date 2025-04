Димаш Кудайберген встретится с фанатами в Алматы

26 мая на стадионе Almaty Arena казахстанский исполнитель проведет фан-встречу "D and Dears", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие будет посвящено Дню рождения исполнителя. Об этом Димаш рассказал на своей странице в Instagram.

"В честь моего дня рождения 26 мая на стадионе Almaty Arena состоится фан-встреча под названием "D and Dears", приуроченная к выходу концерта "Stranger" в кинотеатрах! Вы сможете посмотреть шоу, посвященное моему творчеству, с участием казахстанских актеров, получить ответы на разные вопросы, а также увидеть премьеры новых песен и клипов". Димаш Кудайберген

С 27 мая шоу "Stranger", прошедшее в Астане, впервые будет показано в кинотеатрах Казахстана с объемным звуком 5.1 и эффектом присутствия на больших экранах.

"До встречи! Я вас особенно сильно люблю!" – добавил артист.

Фото: dimashnews

Ранее сообщалось, что новая песня Димаша "Love’s Not Over Yet" буквально за месяц попала в международные музыкальные рейтинги.