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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген раскрывает секреты предстоящей фан-встречи в Алматы

Димаш Кудайберген со своей собакой тазы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 09:18 Фото: Instagram/ kudaibergenov.dimash
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген продолжает приоткрывать "завесу тайны" о том, как он намерен провести предстоящую фан-встречу в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В одной из публикаций артист предложил поклонникам написать в комментариях, что бы они хотели спросить у него во время встречи. И вот вечером 24 апреля он рассказал, какой вопрос встречался часто.

"Вы часто спрашивали: буду ли петь? Да. И от души. До скорого, мои дорогие!" – написал Димаш.

Фан-встреча "D and Dears" состоится 26 мая на стадионе Almaty Arena. Она организована в честь дня рождения певца и приурочена к выходу концерта "Stranger" в кинотеатрах. Димаш Кудайберген пообещал, что для этого вечера он и его команда готовят новые песни и клипы, чтобы порадовать поклонников чем-то особенным.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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