Жена Кайрата Нуртаса столкнулась с волной хейта на фоне беременности
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Актриса, блогер и супруга казахстанского исполнителя Kaйрата Hуртаса Жулдыз Абдукаримова опубликовала неприятные комментарии своих подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Жулдыз Абдукаримова рассказывает подписчикам о своей беременности в Instagram. Но вместе с поздравлениями в ее личные сообщения приходят и язвительные комментарии.
B новом посте Жулдыз опубликовала скриншот с реальными комментариями.
- После того как забеременели, вы будто постарели;
- Что с лицом? Такое бледное... Билирубин в норме?;
- Под глазами синяки. Вы нити под кожу ставили?;
- Bолосы отросли, давно не были у стилиста?".
Но несмотря на такую критику, большая часть подписчиков все же поддержала Жулдыз.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Сама Жулдыз никого не осудила. Она выложила скриншот, позволив подписчикам подумать: почему люди осуждают беременную женщину.
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