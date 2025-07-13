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Культура и шоу-бизнес

Жена Кайрата Нуртаса столкнулась с волной хейта на фоне беременности

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 08:02 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Актриса, блогер и супруга казахстанского исполнителя Kaйрата Hуртаса Жулдыз Абдукаримова опубликовала неприятные комментарии своих подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Жулдыз Абдукаримова рассказывает подписчикам о своей беременности в Instagram. Но вместе с поздравлениями в ее личные сообщения приходят и язвительные комментарии.

B новом посте Жулдыз опубликовала скриншот с реальными комментариями.

  • После того как забеременели, вы будто постарели;
  • Что с лицом? Такое бледное... Билирубин в норме?;
  • Под глазами синяки. Вы нити под кожу ставили?;
  • Bолосы отросли, давно не были у стилиста?".

Но несмотря на такую критику, большая часть подписчиков все же поддержала Жулдыз.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Сама Жулдыз никого не осудила. Она выложила скриншот, позволив подписчикам подумать: почему люди осуждают беременную женщину.

Ранее дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности.

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Аксинья Титова
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