Али Окапов выступил на утреннике сына
Фото: Instagram/aliokapov
Популярный казахстанский певец Али Окапов удивил не только своего сына, но и всех воспитанников детского сада. Он выступил для малышей во время празднования Наурыза, сообщает Zakon.kz.
Мероприятие, по словам супруги артиста Акерке Буркитбай, прошло на высшем уровне:
"Благодаря вашей сплоченности и труду праздник получился по-настоящему теплым, радостным и наполненным весенним настроением", – написала она на своей странице в Instagram.
Знаменитость обратилась к воспитателям и поблагодарила их, родителей и администрацию детсада за теплую праздничную атмосферу.
Али Окапов своим неожиданным выступлением сделал праздник в детсаду семейным шоу, создав его особую атмосферу.
Ранее Али Окапов и Мади Рымбаев обратились к поклонникам.
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