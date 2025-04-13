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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов выступил на утреннике сына

Знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 03:30 Фото: Instagram/aliokapov
Популярный казахстанский певец Али Окапов удивил не только своего сына, но и всех воспитанников детского сада. Он выступил для малышей во время празднования Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, по словам супруги артиста Акерке Буркитбай, прошло на высшем уровне:

"Благодаря вашей сплоченности и труду праздник получился по-настоящему теплым, радостным и наполненным весенним настроением", – написала она на своей странице в Instagram.

Знаменитость обратилась к воспитателям и поблагодарила их, родителей и администрацию детсада за теплую праздничную атмосферу.

Али Окапов своим неожиданным выступлением сделал праздник в детсаду семейным шоу, создав его особую атмосферу.

Ранее Али Окапов и Мади Рымбаев обратились к поклонникам.

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Аксинья Титова
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