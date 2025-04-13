Али Окапов выступил на утреннике сына

Фото: Instagram/aliokapov

Популярный казахстанский певец Али Окапов удивил не только своего сына, но и всех воспитанников детского сада. Он выступил для малышей во время празднования Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, по словам супруги артиста Акерке Буркитбай, прошло на высшем уровне: "Благодаря вашей сплоченности и труду праздник получился по-настоящему теплым, радостным и наполненным весенним настроением", – написала она на своей странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Акерке Буркитбай (@akerkeburkitbay) Знаменитость обратилась к воспитателям и поблагодарила их, родителей и администрацию детсада за теплую праздничную атмосферу. Али Окапов своим неожиданным выступлением сделал праздник в детсаду семейным шоу, создав его особую атмосферу. Ранее Али Окапов и Мади Рымбаев обратились к поклонникам.

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