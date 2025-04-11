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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов и Мади Рымбаев обратились к поклонникам

Али Окапов и Мади Рымбаев обратились к поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 20:21 Фото: Instagram/aliokapov
Сыновья известной казахстанской эстрадной певицы Розы Рымбаевой записали видеообращение, адресованное поклонникам, сообщает Zakon.kz.

В нем Али Окапов и Мади Рымбаев рассказали про первое исполнение песни "Ainalaiyn", первые впечатления, главные решения и раскрыли другие факты.

"Друзья, привет! Вместе с вами Али, Мади. Как, наверное, вы знаете, несколько месяцев назад мы принимали участие в проекте "Жұлдызды жұп" и пели вдвоем песни. После того, как проект закончился, мы подумали, почему бы это не продолжить", – сказал Али.

По словам Мади, самым первым шагом была студийная запись всех песен, которые браться совместно исполнили в проекте.

"Мы все сделали, и теперь песни выйдут на всех цифровых платформах", – уточнил Окапов.

Фолловеры расхвалили братьев и поблагодарили их маму за воспитание:

  • "Красавчики! Браво!"
  • "Низкий поклон Розе за то, что воспитала таких сыновей".
  • "Классно. Али, Мади, удачи. Творческих успехов. Будьте всегда здоровы".
  • "Потрясающе. И вы, и ваше творчество – прекрасны. Продолжайте продвигать казахское искусство!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 20:21
Алматинский таксист дал совет Али Окапову

Новостью о скором выходе новой песни Али Окапов и Мади Рымбаев обрадовали своих фанатов 1 апреля 2025 года. Через некоторое время сыновья Розы Рымбаевой сообщили о выходе в свет клипа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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