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Культура и шоу-бизнес

Мама Кайрата Нуртаса показала, как отмечает день рождения за границей

Гульзира Айдарбекова, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 17:13 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова опубликовала трогательные видео из своего отпуска, который она проводит во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.

Ранее мама любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса рассказала, что летит на отдых вместе с подругами и сватьей, чтобы отметить вместе с ними день рождения, который она празднует сегодня, 12 апреля.

Судя по кадрам, именницу с самого утра ждали сюрпризы – букеты цветов и угощения из фруктов, а также многочисленные объятия и поздравления с 57-летием.

"Сердечный привет из Вьетнама моим читателям. Пусть у вас будет много дней, полных доброты", – подписала видео Гульзира Айдарбекова и не забыла напомнить о том, что у нее сегодня большой праздник.

Ранее мы писали, что родители Кайрата Нуртаса очаровали и одновременно расстроили своих поклонников. Почему, можете узнать здесь.

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Андрей Дюсупов
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