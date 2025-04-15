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Культура и шоу-бизнес

Орбакайте поделилась редкими кадрами с Пугачёвой в день ее 76-летия

Семья Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 09:56 Фото: Instagram/orbakaite_k
Сегодня, 15 апреля 2025 года, народной артистке СССР Алле Пугачёвой исполнилось 76 лет. Ее дочь Кристина Орбакайте поспешила публично поздравить маму с днем рождения. Эстрадная певица поделилась в социальных сетях архивными кадрами с именинницей, сообщает Zakon.kz.

Так, исполнительница хита "Губки бантиком" в подписи к видео кратко написала:

"С днем рождения, мама".

Далее Орбакайте уточнила, что делится с публикой архивной съемкой песни "Летние дожди", которая проходила в Швеции в 1983 году.

Комментаторы не заставили себя ждать и присоединились к поздравлениям.

Свои добрые пожелания оставили и казахстанские поклонники: "Все равно она самая лучшая, долгих лет жизни ей. Ее песня "Так же как все" у меня на рингтоне всегда. Привет вам из Казахстана".

  • Здоровья и долголетия.
  • Главное – верить. С днем рождения маму.
  • Браво.
  • Легенда на века.
  • Здоровья, долгих счастливых лет жизни.
  • Долгие лета жизни, – добавили другие пользователи Сети.

В стороне от поздравлений не остался и известный композитор Игорь Николаев. На странице в Instagram он разместил видео. В кадре Пугачёва исполняет композицию "Близкие люди", написанную Николаевым. Впервые песня прозвучала на "Рождественских встречах" в 1993 году.

"С днем рождения, Алла Борисовна!" – добавил автор хита "Выпьем за любовь".

Ранее заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров разместил очередной философский пост. Тогда ведущий заявил, что смокинг не делает мужчину уверенным, но он может подчеркнуть то, что уже есть внутри.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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