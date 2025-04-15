Орбакайте поделилась редкими кадрами с Пугачёвой в день ее 76-летия

Сегодня, 15 апреля 2025 года, народной артистке СССР Алле Пугачёвой исполнилось 76 лет. Ее дочь Кристина Орбакайте поспешила публично поздравить маму с днем рождения. Эстрадная певица поделилась в социальных сетях архивными кадрами с именинницей, сообщает Zakon.kz.

Так, исполнительница хита "Губки бантиком" в подписи к видео кратко написала:

"С днем рождения, мама".

Далее Орбакайте уточнила, что делится с публикой архивной съемкой песни "Летние дожди", которая проходила в Швеции в 1983 году.

Комментаторы не заставили себя ждать и присоединились к поздравлениям.

Свои добрые пожелания оставили и казахстанские поклонники: "Все равно она самая лучшая, долгих лет жизни ей. Ее песня "Так же как все" у меня на рингтоне всегда. Привет вам из Казахстана".

Здоровья и долголетия.

Главное – верить. С днем рождения маму.

Браво.

Легенда на века.

Здоровья, долгих счастливых лет жизни .

. Долгие лета жизни, – добавили другие пользователи Сети.

В стороне от поздравлений не остался и известный композитор Игорь Николаев. На странице в Instagram он разместил видео. В кадре Пугачёва исполняет композицию "Близкие люди", написанную Николаевым. Впервые песня прозвучала на "Рождественских встречах" в 1993 году.

"С днем рождения, Алла Борисовна!" – добавил автор хита "Выпьем за любовь".

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