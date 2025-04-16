В Великобритании снимут загадочный хоррор про Аладдина

Студии Empire Studios, Every Entertainment и 8th Law Pictures готовятся к съемкам нового инди-хоррора "Аладдин: Обезьянья лапа". Это будет темным переосмыслением классической истории Disney, сообщает Zakon.kz.

Создатели обещают мрачный триллер с демонической атмосферой.

Фото: постеры к фильму "Аладдин: Обезьянья лапа"

По сюжету, современный лондонец по имени Аладдин получает в наследство загадочную обезьянью лапу, исполняющую желания. Они сбываются, но заплатить за это придется слишком дорого. Древнее зло сделает его близких жертвами проклятия.

Съемки фильма начнутся в Великобритании в конце мая 2025 года. В главных ролях снимутся Ник Сагар ("Королева Юга"), Рики Норвуд ("Жители Ист-Энда"), Монтана Мэннинг ("Расскажи мне все") и Брэдли Страйкер ("Ужасающий 3"), который также выступает режиссером картины.

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