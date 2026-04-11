Культура и шоу-бизнес

Что посмотреть: новый корейский зомби-хоррор обрадовал ценителей фильмов ужасов

Отрывки из фильма ужасов, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 03:59 Фото: Кадр из фильма "Колония"
После премьеры в Каннах от режиссера "Поезд в Пусан" и "Поезд в Пусан: Полуостров" Ен Сан Хо выйдет новый зомби-хоррор "Колония". Данные раскрыли в кинопрокатной компании Уорлд Пикчерз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.Ru, мировая премьера фильма состоится на 79-ом Каннском кинофестивале в программе "Полуночные показы".

По сюжету фильма в мире разгорается эпидемия нового вируса, и люди оказываются заблокированы в огромном выставочном центре, где начинается зомби-кошмар.

"Слоган фильма "По мере распространения вируса порядок начинает мутировать" задает ключевой вектор восприятия, где биологическая угроза выступает трансформацией человеческих отношений, морали и власти. Вирус здесь выступает катализатором, ускоряющим процессы, которые в иных условиях могли бы оставаться скрытыми", – рассказывает прокатчик.

Сам Ен Сан Хо считает зомби отличным жанровым инструментом, помогающим показать скрытые страхи общества – например, фобию сверхскоростного обмена информацией.

Он добавляет, что хотел показать процесс эволюции, в корне отличающийся от человеческого.

"Их движения должны были стать максимально странными. Мы придумывали экшен-сцены совместно с лучшими танцорами Кореи", – говорит Ен Сан Хо.

Ранее единственная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, предпринимательница Раушан Кудайберген, показала опасный случай, который произошел во время съемки с мужем Ермаханом Аймаханом.

Аксинья Титова
