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Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму

Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 22:16 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которая совсем недавно стала многодетной мамой, 27 сентября показала свою дочь Алму, сообщает Zakon.kz.

Сначала 50-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она в руке держит мыло ручной работы в форме малышки. 

Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 22:16

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Она сообщила, что завтра, 28 сентября, проведут первое торжество в честь дочки Алмы – обряд "Қырқынан шығару".

Далее она разместила фотографию самой Алмы, правда, лицо Баян Алагузова прикрыла смайликом. На снимке девочка одета в казахскую национальную одежду. 

Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 22:16

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы. 

14 сентября Баян Алагузова провела обряд "Қырқынан шығару" для дочери Алисы. 

Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

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