Танцующая Пугачёва, взрослые дети – Галкин показал свежие фото семьи

Юморист Максим Галкин поделился с подписчиками свежими фотографиями своей семьи, сообщает Zakon.kz.

16 апреля он выложил в Instagram сразу два поста. В одном – он с сыном Гарри и "Примадонна" с дочкой Лизой.

В другом – танцующая Алла Борисовна.

"Свежие фотки по просьбе подписчиков!" – подписал Галкин одну из публикаций.

Обе публикации вызвали шквал положительных откликов:

Спасибо за чудесные фото! Вы прекрасны!

Какая красивая семья, лучезарные и счастливые.

Алла Борисовна прекрасна, как всегда!

Какая красивая Лиза!

Какие классные все! Аллочка и Лизочка. Супер, красавицы.

Здоровья и благополучия вашей семье.

Судя по всему, фотографии были сделаны накануне, во время празднования 76-летия Аллы Пугачевой.