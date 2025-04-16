Танцующая Пугачёва, взрослые дети – Галкин показал свежие фото семьи
Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин поделился с подписчиками свежими фотографиями своей семьи, сообщает Zakon.kz.
16 апреля он выложил в Instagram сразу два поста. В одном – он с сыном Гарри и "Примадонна" с дочкой Лизой.
В другом – танцующая Алла Борисовна.
"Свежие фотки по просьбе подписчиков!" – подписал Галкин одну из публикаций.
Обе публикации вызвали шквал положительных откликов:
- Спасибо за чудесные фото! Вы прекрасны!
- Какая красивая семья, лучезарные и счастливые.
- Алла Борисовна прекрасна, как всегда!
- Какая красивая Лиза!
- Какие классные все! Аллочка и Лизочка. Супер, красавицы.
- Здоровья и благополучия вашей семье.
Судя по всему, фотографии были сделаны накануне, во время празднования 76-летия Аллы Пугачевой.
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