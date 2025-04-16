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Культура и шоу-бизнес

Танцующая Пугачёва, взрослые дети – Галкин показал свежие фото семьи

Галкин показал свежие фото Пугачевой и детей, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 15:39 Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин поделился с подписчиками свежими фотографиями своей семьи, сообщает Zakon.kz.

16 апреля он выложил в Instagram сразу два поста. В одном – он с сыном Гарри и "Примадонна" с дочкой Лизой.

В другом – танцующая Алла Борисовна.

"Свежие фотки по просьбе подписчиков!" – подписал Галкин одну из публикаций.

Обе публикации вызвали шквал положительных откликов:

  • Спасибо за чудесные фото! Вы прекрасны!
  • Какая красивая семья, лучезарные и счастливые.
  • Алла Борисовна прекрасна, как всегда!
  • Какая красивая Лиза!
  • Какие классные все! Аллочка и Лизочка. Супер, красавицы.
  • Здоровья и благополучия вашей семье.

Судя по всему, фотографии были сделаны накануне, во время празднования 76-летия Аллы Пугачевой.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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