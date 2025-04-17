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Культура и шоу-бизнес

Танцующая и гуляющая по Алматы 45-летняя Мадина Садвакасова восхитила поклонников

Танцующая и гуляющая по Алматы 45-летняя Мадина Садвакасова восхитила поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 18:00 Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Известная казахстанская певица Мадина Садвакасова накануне, 16 апреля 2025 года, порадовала подписчиков в Instagram видеороликом, снятым по ее новую песню, сообщает Zakon.kz.

По словам 45-летней артистки, при съемках этого видео она не хотела надевать одну вещь, и даже просила вырезать кадры с этой одеждой.

"Но на этом видео она есть, и неплохо смотрится. Что эта за вещь, как вы думаете?" – обратилась Садвакасова к своей аудитории.

Фолловеры сразу же принялись гадать, какую же вещь имела ввиду Мадина. Большинство из них остались в восторге и от песни, и от клипа:

  • "Очки!"
  • "Пальто".
  • "Красиво".
  • "Песня дарит душевное тепло. Прекрасная песня".
  • "Классное исполнение, ваш голос прекрасный. Будьте счастливы".
  • "Мадикош, поздравляю с клипом... А насчет вещи, думаю, это ожерелье".
  • "Мадикош, понравилась кофта с надписью "Махаббат". Наверное, она и есть та самая вещь".

3 февраля 2025 года Мадина Садвакасова обрадовала поклонников новым дуэтом, но не стала называть имя певца.

Позднее Садвакасова раскрыла имя исполнителя, с кем она записала дуэт. Им оказался Сакен Майгазиев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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