Танцующая и гуляющая по Алматы 45-летняя Мадина Садвакасова восхитила поклонников
Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Известная казахстанская певица Мадина Садвакасова накануне, 16 апреля 2025 года, порадовала подписчиков в Instagram видеороликом, снятым по ее новую песню, сообщает Zakon.kz.
По словам 45-летней артистки, при съемках этого видео она не хотела надевать одну вещь, и даже просила вырезать кадры с этой одеждой.
"Но на этом видео она есть, и неплохо смотрится. Что эта за вещь, как вы думаете?" – обратилась Садвакасова к своей аудитории.
Фолловеры сразу же принялись гадать, какую же вещь имела ввиду Мадина. Большинство из них остались в восторге и от песни, и от клипа:
- "Очки!"
- "Пальто".
- "Красиво".
- "Песня дарит душевное тепло. Прекрасная песня".
- "Классное исполнение, ваш голос прекрасный. Будьте счастливы".
- "Мадикош, поздравляю с клипом... А насчет вещи, думаю, это ожерелье".
- "Мадикош, понравилась кофта с надписью "Махаббат". Наверное, она и есть та самая вещь".
3 февраля 2025 года Мадина Садвакасова обрадовала поклонников новым дуэтом, но не стала называть имя певца.
Позднее Садвакасова раскрыла имя исполнителя, с кем она записала дуэт. Им оказался Сакен Майгазиев.
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