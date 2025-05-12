Мадина Садвакасова опубликовала редкое фото с 69-летней мамой

Известная казахстанская певица Мадина Садвакасова поделилась 12 мая 2025 года с подписчиками в Instagram совместным снимком с матерью – Култаи Умбетовой, сообщает Zakon.kz.

Фотографию с 69-летней родительницей заслуженный деятель Казахстана опубликовала в Stories в понедельник. На фон Садвакасова вставила свое нежное произведение под названием "Мама".

Фото: Instagram/sadvakasovamadina

Фото 45-летняя Мадина не стала никак подписывать, а лишь отметила никнейм своей мамы, оставив рядом с ним смайлик в виде алого сердца.

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Отметим, что 11 мая 2025 года в Казахстане отмечали День матери. В связи с этим единственная сестренка Димаша Кудайбергена опубликовала нежные фотографии с родительницей – Светланой Айтбаевой.