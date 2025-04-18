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Культура и шоу-бизнес

Беркут опубликовал трогательное видео ко дню рождения дочери

день рождения, угощения, дочь, видео, Беркут, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 11:38 Фото: pexels
Казахстанский певец Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, поделился радостной новостью. Его дочери Сафии исполнилось семь лет. Праздник состоялся в кругу семьи. Кадры с мероприятия артист разместил в своих социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

17 апреля 2025 года музыкант разместил ролик на странице в Instagram со следующей подписью:

"Принцесса! Моя, наша любовь!"

Комментаторы поспешили присоединиться к поздравлениям.

  • Я люблю вашу семью.
  • С днем рождения. Всего самого наилучшего.
  • Для родителей самое главное – это счастье детей. Пусть растет и радует вас каждый день.
  • Красавица.
  • Пусть будет счастлива, всех благ вашей семье желаю! – добавили пользователи Сети.

Беркут с 2010 года состоит в браке с певицей Аишей. Пара воспитывает троих детей – сыновей Зейна и Омара, а также дочь Сафию.

В начале года Беркут подтвердил домыслы общественности о пополнении в семействе. Его жена Аиша в скором времени подарит ему четвертого малыша.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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