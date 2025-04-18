Беркут опубликовал трогательное видео ко дню рождения дочери
Фото: pexels
Казахстанский певец Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, поделился радостной новостью. Его дочери Сафии исполнилось семь лет. Праздник состоялся в кругу семьи. Кадры с мероприятия артист разместил в своих социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
17 апреля 2025 года музыкант разместил ролик на странице в Instagram со следующей подписью:
"Принцесса! Моя, наша любовь!"
Комментаторы поспешили присоединиться к поздравлениям.
- Я люблю вашу семью.
- С днем рождения. Всего самого наилучшего.
- Для родителей самое главное – это счастье детей. Пусть растет и радует вас каждый день.
- Красавица.
- Пусть будет счастлива, всех благ вашей семье желаю! – добавили пользователи Сети.
Беркут с 2010 года состоит в браке с певицей Аишей. Пара воспитывает троих детей – сыновей Зейна и Омара, а также дочь Сафию.
В начале года Беркут подтвердил домыслы общественности о пополнении в семействе. Его жена Аиша в скором времени подарит ему четвертого малыша.
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