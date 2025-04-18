Беркут опубликовал трогательное видео ко дню рождения дочери

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, поделился радостной новостью. Его дочери Сафии исполнилось семь лет. Праздник состоялся в кругу семьи. Кадры с мероприятия артист разместил в своих социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

17 апреля 2025 года музыкант разместил ролик на странице в Instagram со следующей подписью:

"Принцесса! Моя, наша любовь!"

Комментаторы поспешили присоединиться к поздравлениям.

Я люблю вашу семью.

С днем рождения. Всего самого наилучшего.

Для родителей самое главное – это счастье детей. Пусть растет и радует вас каждый день.

Красавица.

Пусть будет счастлива, всех благ вашей семье желаю! – добавили пользователи Сети.

Беркут с 2010 года состоит в браке с певицей Аишей. Пара воспитывает троих детей – сыновей Зейна и Омара, а также дочь Сафию.

В начале года Беркут подтвердил домыслы общественности о пополнении в семействе. Его жена Аиша в скором времени подарит ему четвертого малыша.