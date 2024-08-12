Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию

20-летний певец Жандаурен Аблаев из Казахстана, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, взорвавший мировой чарт песней "Дарите женщинам цветы", уехал в Россию, сообщает Zakon.kz.

Об этом исполнитель из села Достық рассказал на личной странице в Instagram. На опубликованных кадрах видно, как его тепло встретили в аэропорту российского города Якутска. Также размещены фрагменты прошедшего концерта в окружении восторженных поклонников.

"Якутск! Көп рахмет!" – сказано в описании к видео.

После просмотра комментаторы попросили Аблаева оставаться таким же простым и не потерять голову от успеха.

Какой замечательный и позитивный человек!

Он единственный, кто вернул нас всех в те года. Спасибо!

Творческих успехов, удачи, любви и много концертов.

Второй Юрий Шатунов, такой же простой и добрый. Дай Бог, чтобы ты не зазнался и оставался таким же простым и добрым парнишкой.

Зажигалка! – пишут пользователи Сети.

Затем певец обратился к армии фанатов с вопросом.

"В каком городе ждете с концертом?" – спросил Аблаев.

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3 августа 2024 года артист сообщил о выходе новой песни "Первая любовь". А его первый хит "Дарите женщинам цветы" продолжает набирать просмотры в YouTube.