Максим Галкин показал повзрослевшего сына на рыбалке

Известный ведущий Максим Галкин опубликовал новое фото с 11-летним сыном Гарри. Мальчик недавно сходил на рыбалку и похвастался уловом, сообщает Zakon.kz.

Где именно был сделан кадр, знаменитость уточнять не стала.

"Вчерашний улов!" – говорится кратко в подписи к публикации.

Теперь скажут, что дети Галкина добывают еду сами.

Ого! Молодец Гарик!

Хорошее детство у ваших деток. Растут добрыми и воспитанными. Всех благ вашей замечательной семь.

Ну и рыбак!

Славный малой, – пишут пользователи после просмотра.

Ранее мы рассказывали, что певец Жандаурен Аблаев из Казахстана, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, взорвавший мировой чарт песней "Дарите женщинам цветы", рассказал о новом произведении "Свадьба дочери".