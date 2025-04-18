Максим Галкин показал повзрослевшего сына на рыбалке
Фото: pxhere
Известный ведущий Максим Галкин опубликовал новое фото с 11-летним сыном Гарри. Мальчик недавно сходил на рыбалку и похвастался уловом, сообщает Zakon.kz.
Где именно был сделан кадр, знаменитость уточнять не стала.
"Вчерашний улов!" – говорится кратко в подписи к публикации.
- Теперь скажут, что дети Галкина добывают еду сами.
- Ого! Молодец Гарик!
- Хорошее детство у ваших деток. Растут добрыми и воспитанными. Всех благ вашей замечательной семь.
- Ну и рыбак!
- Славный малой, – пишут пользователи после просмотра.
Ранее мы рассказывали, что певец Жандаурен Аблаев из Казахстана, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, взорвавший мировой чарт песней "Дарите женщинам цветы", рассказал о новом произведении "Свадьба дочери".
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