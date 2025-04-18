#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
523.2
594.3
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
523.2
594.3
6.38
Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин показал повзрослевшего сына на рыбалке

Максим Галкин, сын, рыбалка, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 18:13 Фото: pxhere
Известный ведущий Максим Галкин опубликовал новое фото с 11-летним сыном Гарри. Мальчик недавно сходил на рыбалку и похвастался уловом, сообщает Zakon.kz.

Где именно был сделан кадр, знаменитость уточнять не стала.

"Вчерашний улов!" – говорится кратко в подписи к публикации.

  • Теперь скажут, что дети Галкина добывают еду сами.
  • Ого! Молодец Гарик!
  • Хорошее детство у ваших деток. Растут добрыми и воспитанными. Всех благ вашей замечательной семь.
  • Ну и рыбак!
  • Славный малой, – пишут пользователи после просмотра.

Ранее мы рассказывали, что певец Жандаурен Аблаев из Казахстана, выступающий под псевдонимом Jazzdauren, взорвавший мировой чарт песней "Дарите женщинам цветы", рассказал о новом произведении "Свадьба дочери".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Динара Сатжан высмеяла капризную Астану
Культура и шоу-бизнес
19:28, Сегодня
Динара Сатжан высмеяла капризную Астану
Казахстанский исполнитель хита про ландыши "задел за живое" поклонников
Культура и шоу-бизнес
17:59, Сегодня
Казахстанский исполнитель хита про ландыши "задел за живое" поклонников
Бывшая жена Иосифа Пригожина поздравила Валерию
Культура и шоу-бизнес
15:25, Сегодня
Бывшая жена Иосифа Пригожина поздравила Валерию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: