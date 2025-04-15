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Мир

Производителя мусорных пакетов оштрафовали за обман покупателей в Австралии

В Австралии оштрафовали компанию по изготовлению эко-пакетов, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 08:37 Фото: pixabay
В Австралии компания по производству мусорных пакетов Clorox Australia была оштрафована за обман потребителей их продукции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, сумма штрафа составила 8,25 млн долларов. Штраф компании выставили за ложное заявление о том, что продукция изготовлена из переработанного океанического пластика.

Ранее компания по изготовлению пакетов для мусора и фасовки на кухне утверждала в рекламе, что ее продукция на 50% состоит из переработанного пластика, собранного в море и океане. В ходе расследования, инициированного надзорным органом по защите прав потребителей, выяснилось, что продукция была сделана из переработанного пластика, собранного в индонезийских общинах, расположенных на расстоянии до 50 км от береговой линии.

Таким образом, Clorox Australia вводила покупателей в заблуждение в течение двух лет. При этом ее пакеты стоили дороже, чем у других производителей. С июня 2021 года по июль 2023 года фирма продала порядка 2,2 млн единиц товара.

Компанию обвинили в том, что она занималась "зеленым камуфляжем". Товар больше не продается в Австралии.

"Потребители могли бы приобрести альтернативные продукты, в том числе у конкурентов Clorox, и, возможно, купили бы товары, которые принесли бы больше пользы окружающей среде или были бы дешевле", – говорится в заключении суда.

Из-за отравления токсинами морские львы начали нападать на людей в Калифорнии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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