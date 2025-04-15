Производителя мусорных пакетов оштрафовали за обман покупателей в Австралии
Как пишет The Guardian, сумма штрафа составила 8,25 млн долларов. Штраф компании выставили за ложное заявление о том, что продукция изготовлена из переработанного океанического пластика.
Ранее компания по изготовлению пакетов для мусора и фасовки на кухне утверждала в рекламе, что ее продукция на 50% состоит из переработанного пластика, собранного в море и океане. В ходе расследования, инициированного надзорным органом по защите прав потребителей, выяснилось, что продукция была сделана из переработанного пластика, собранного в индонезийских общинах, расположенных на расстоянии до 50 км от береговой линии.
Таким образом, Clorox Australia вводила покупателей в заблуждение в течение двух лет. При этом ее пакеты стоили дороже, чем у других производителей. С июня 2021 года по июль 2023 года фирма продала порядка 2,2 млн единиц товара.
Компанию обвинили в том, что она занималась "зеленым камуфляжем". Товар больше не продается в Австралии.
"Потребители могли бы приобрести альтернативные продукты, в том числе у конкурентов Clorox, и, возможно, купили бы товары, которые принесли бы больше пользы окружающей среде или были бы дешевле", – говорится в заключении суда.
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