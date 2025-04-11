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Культура и шоу-бизнес

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала архивное фото с родителями

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур тяжело переживает болезнь отца, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 06:16 Фото: Instagram/buuski
Младшая дочь известной актерской пары Талула Уиллис опубликовала трогательное архивное фото с родителями, сообщает Zakon.kz.

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур тяжело переживает болезнь отца. На днях она опубликовала трогательное архивное фото с родителями. На снимке Брюса одели в бусы и парик, как персонажа из мультика "Ох уж эти детки".

Талула Уиллис вспомнила, что настоящей семейной традицией Уиллисов было покупать два торта на день рождения: один есть, другой – размазывать по лицам. Талула добавила, что на тот момент не осознавала, насколько ей повезло.

"Я слишком долго держалась за обиды из своего детства. Жаль, что я не поняла раньше, каким невероятным чудом было то, как мои родители позволяли себе быть такими волшебными. Мне повезло. И мне грустно. И я наполнена до краев. И я с нетерпением жду того дня, когда смогу подарить это своим детям", – написала Талула.

Зимой 2023 года у Брюса Уиллиса выявили фронтотемпоральную деменцию. Он угасает на глазах, не появляется на публике, а каждый проведенный с ним день близкие считают чудом.

Недавно 52-летний рэпер Eminem впервые стал дедушкой.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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