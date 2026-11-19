Певица Юлия Ковальчук поделилась подробностями третьих родов и рассказала, почему на некоторое время пропала с экранов телевизоров и социальных площадок, сообщает Zakon.kz.

В семье артистки и ее супруга Алексея Чумакова произошло радостное событие, у пары родился долгожданный сын. Супруги также воспитывают двух дочерей.

В своем обращении Юлия поблагодарила медицинскую команду клиники, где проходили роды. Артистка отметила, что в третий раз доверилась своему бессменному доктору, которая помогла появиться на свет уже третьему ребенку.

Особенно тепло артистка высказалась о муже. По словам Ковальчук, Алексей Чумаков ни на минуту не оставлял ее одну и был рядом на протяжении всего важного события.

Юлия призналась, что спустя некоторое время после родов особенно остро почувствовала, насколько важно переживать такие незабываемые моменты рядом с любимыми людьми.

Теперь певица готовится вернуться к работе, но уже в новом статусе – многодетной мамы. Как отметила сама артистка, возвращаться на сцену в таком качестве ей особенно приятно.

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