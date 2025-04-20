Филипп Киркоров похвастался дизайнерским куличом стоимостью 600 тысяч тенге

Российский певец Филипп Киркоров решил отметить Пасху и заказал дизайнерский дубайский кулич стоимостью 100 тысяч рублей (636 647 тенге), сообщает Zakon.kz.

Артист установил праздничный десерт за центральным столом, где всегда собираются его близкие друзья, родственники и семья.

"Красота неимоверная, просто лепота", – прокомментировал артист видео в Instagram.

Авторство этого кулинарного шедевра принадлежит дизайнеру Денису Симачёву. Нарядный пасхальный хлеб массой 1,9 килограмма наполнен дубайским шоколадом и лесными ягодами, а его верхушка сделана из съедобной бумаги в форме церковного купола.

Изначально стоимость такого кулича составляла всего 15 тысяч рублей (95 497 тенге), но из-за высокого спроса в соцсетях его цена резко подскочила.

Ранее мы писали, что поклонники Димаша Кудайбергена устроили праздник в Мехико.