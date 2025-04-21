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Культура и шоу-бизнес

Устроившая ажиотаж в Казахстане Джей Ло удивила участников Формулы-1 латексным комбинезоном

Джей Ло выступила в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 08:10 Фото: Instagram/jlo
20 апреля 55-летняя певица, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Лопес удивила своим нарядом гонщиков и гостей Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Свою карьеру Лопес начала в 1991 году в танцевальной труппе. Затем дебютировала в кино, а в 1999 году заявила о себе в музыкальной индустрии. Ее визит на Формулу-1 стал еще одним ярким эпизодом в насыщенной жизни звезды. По данным организаторов, это первое за 11 лет ее выступление на мероприятии Формулы-1.

Однако поклонники и хейтеры отвлеклись от концерта и больше были озадачены теплым для Джидды нарядом певицы. Одни тут же поспешили в версией, что за такой гонорар можно и попотеть. Другие сошлись во мнении, что наряд адресован Бену Аффлеку, как напоминание о том, кого он потерял.

Фото: Instagram/jlo

Тем временем зарубежные туристические агентства предлагают поклонникам Дженнифер Лопес экскурсию по Казахстану с последующим посещением концерта певицы в Астане.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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