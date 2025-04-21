Что происходит в Ватикане после смерти Папы Римского Франциска
Как передает наш корреспондент, сегодня в Ватикане – теплый весенний день, наполненный солнцем и спокойствием. По ощущениям – обычный понедельник. На улицах много туристов: люди фотографируются у площади Святого Петра.
Фото: Zakon.kz/Диана Абдуллаева
Фото: Zakon.kz/Диана Абдуллаева
Фото: Zakon.kz/Диана Абдуллаева
Несмотря на недавнюю новость о смерти Папы Римского Франциска, скорбящих на улицах практически не видно. Город-государство продолжает жить своей размеренной жизнью.
Фото: Zakon.kz/Диана Абдуллаева
Однако одно важное отличие от обычного дня все же есть – музеи Ватикана сегодня закрыты. Официальной причиной, вероятно, стала кончина понтифика, хотя объявление на сайте музеев лишь гласит, что "ни один тип посещения недоступен" на сегодняшний день.
Фото: Zakon.kz/Диана Абдуллаева
На улице можно заметить телевизионных журналистов, которые ведут репортаж в связи со смертью Папы.
Фото: Zakon.kz/Диана Абдуллаева
Тем временем в Ватикане начался традиционный девятидневный траур. Подготовка к предстоящим похоронам и конклаву идет за закрытыми дверями, в тишине, как того требует традиция.
Папа Римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в доме Святой Марты в Ватикане.
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