Обновленный хит "Золотой" Дильназ Ахмадиевой вызвал шквал эмоций в Казнете
Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева получила шквал комплиментов от поклонников своего творчества, опубликовав новое видео. В кадре актриса исполняет свой хит "Золотой" с новой аранжировкой, сообщает Zakon.kz.
Альбом под названием "Золотой" Ахмадиева выпустила еще в 2005 году. Клип на заглавный трек сборника долгое время удерживал первые места в хит-парадах.
Уже 15 мая 2025 года вышла новая версия всем полюбшейся мелодии.
Несмотря на то, что зрители не всегда с восторгом принимают новые версии старых песен, Ахмадиевой удалось очаровать аудиторию.
Зрители оставляют восторженные отзывы после прослушивания.
- Это что за богиня казахского шоу-бизнеса! Словно в золоте вся она, так и голос из него, нежный, красивый, но с благородным металлическим послевкусием. Музыканты на фоне – профи своего дела, оранжировка просто в тему заголовка песни.
- Все подходит, прям шикарно.
- Это в самое сердце, попадание!
- В караоке так часто поют эту песню, что я уже наизусть знаю текст этой песни. Хотя сам никогда не слушал.
- Какое игристое, взрослое звучание. Как вообще можно было так вкусно переиграть оригинал!
- Какая она шикарная женщина.
- Середина 2000-х годов, веселое время студенчества, песня была популярной и время было хорошее. Была бы машина времени, я бы прокатился обратно.
- Волшебно.
- Дильназ, музыканты, съемка – все получилось красиво, я плачу, как же восхитительно вы все сделали.
- Легенда с бархатным голосом! Тут все шикарно: Дильназ и ее харизма, акустика, вайб.
- Музыканты – высший пилотаж.
- Блеск! Супер запись, музыка, нарисованная тонкими кисточками, по сравнению с оригиналом, который накрашен валиком. Соло, инструменты все шикарно.
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Стоит отметить, что Ахмадиева не так давно вживую исполнила свою песню 2015 года "Көз алдымда", подарив ей новое звучание.
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