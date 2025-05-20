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Культура и шоу-бизнес

Обновленный хит "Золотой" Дильназ Ахмадиевой вызвал шквал эмоций в Казнете

Дильназ Ахмадиева, песня, перепевка, Золотой, хит, оранжировка, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 16:38 Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева получила шквал комплиментов от поклонников своего творчества, опубликовав новое видео. В кадре актриса исполняет свой хит "Золотой" с новой аранжировкой, сообщает Zakon.kz.

Альбом под названием "Золотой" Ахмадиева выпустила еще в 2005 году. Клип на заглавный трек сборника долгое время удерживал первые места в хит-парадах.

Уже 15 мая 2025 года вышла новая версия всем полюбшейся мелодии.

Несмотря на то, что зрители не всегда с восторгом принимают новые версии старых песен, Ахмадиевой удалось очаровать аудиторию.

Зрители оставляют восторженные отзывы после прослушивания.

  • Это что за богиня казахского шоу-бизнеса! Словно в золоте вся она, так и голос из него, нежный, красивый, но с благородным металлическим послевкусием. Музыканты на фоне – профи своего дела, оранжировка просто в тему заголовка песни.
  • Все подходит, прям шикарно.
  • Это в самое сердце, попадание!
  • В караоке так часто поют эту песню, что я уже наизусть знаю текст этой песни. Хотя сам никогда не слушал.
  • Какое игристое, взрослое звучание. Как вообще можно было так вкусно переиграть оригинал!
  • Какая она шикарная женщина.
  • Середина 2000-х годов, веселое время студенчества, песня была популярной и время было хорошее. Была бы машина времени, я бы прокатился обратно.
  • Волшебно.
  • Дильназ, музыканты, съемка – все получилось красиво, я плачу, как же восхитительно вы все сделали.
  • Легенда с бархатным голосом! Тут все шикарно: Дильназ и ее харизма, акустика, вайб.
  • Музыканты – высший пилотаж.
  • Блеск! Супер запись, музыка, нарисованная тонкими кисточками, по сравнению с оригиналом, который накрашен валиком. Соло, инструменты все шикарно.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 16:38
Новый ролик Дильназ Ахмадиевой о дружбе стал хитом среди подписчиков

Стоит отметить, что Ахмадиева не так давно вживую исполнила свою песню 2015 года "Көз алдымда", подарив ей новое звучание.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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