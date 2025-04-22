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Культура и шоу-бизнес

Знаменитая стилист обрушилась с критикой на образы жены Петросяна

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 08:28 Фото: Instagram/bruhunova
36-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто получает критику насчет своего стиля. Несмотря на то, что звезда тратит на свои наряды солидные суммы, многие считают ее старомодной, сообщает Zakon.kz.

Колкое замечание об образах молодой супруги юмориста сделала и российская стилист Карина Нигай. В шоу "Хватит слухов" она намекнула, что образы Брухуновой далеки от высокой моды.

Нигай считает, что женщина прославилась исключительно благодаря замужеству с юмористом.

"Я никогда не видела ее на больших светских модных ивентах, ничего о ней не знаю. Мне кажется, что единственный ее статус – жена Петросяна. Ну и то сомнительный, юморист все-таки уже прадедушка", – сказала стилист.

Брухунова резко отвечает публике на критику своего стиля. Она предупредила критиков, что будет их блокировать в соцсетях.

Ранее Томирис Какимова показала жизнь в ауле после замужества.

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Аксинья Титова
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