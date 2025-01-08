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Спорт

Паралимпийский чемпион Давид Дегтярёв показал архивные фото из Парижа

Давид Дегтярёв в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 11:19 Фото: Instagram/dav1d.dm
Казахстанский двукратный паралимпийский чемпион по пауэрлифтингу Давид Дегтярёв не так часто балует своих подписчиков и поклонников публикациями в социальных сетях. Но сегодня, 8 января 2025 года, спортсмен разместил серию снимков из Парижа, сообщает Zakon.kz.

28-летний пауэрлифтер-паралимпиец предстал перед публикой на фоне главной достопримечательности столицы Франции и показал несколько архитектурных памятников.

В подписи к посту лишь значится смайлик в виде Эйфелевой башни.

Судя по снимкам, Дегтярёв опубликовал архив. Напомним, что Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Именно тогда он завоевал золотую медаль в весовой категории до 54 кг с результатом 188 кг.

24 декабря 2024 года первый двукратный паралимпийский чемпион в истории Казахстана женился. Это важное событие особо не афишировалось.

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Позднее его молодая супруга похвасталась дорогим подарком от него.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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