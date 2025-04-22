Токаев выразил соболезнования супруге и детям выдающегося писателя Акима Тарази

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя Акима Тарази. Об этом 22 апреля 2025 года проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

Из Telegram-канала Акорды следует, что Касым-Жомарт Токаев в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга, Қазақстанның Еңбек Ері Акима Тарази выразил соболезнования его супруге, лауреату Государственной премии Розе Мукановой и детям.

"Аким Тарази был выдающимся представителем казахского народа. Всю свою жизнь он посвятил искусству слова, развитию отечественной литературы и культуры. Талантливый писатель расширил горизонты казахской прозы и внес неоценимый вклад в продвижение национальной кинематографии и драматургии. В своем творчестве он всегда хранил верность нравственным идеалам. Среди благодарных читателей он был известен как "Әдебиет әлемінің Әкімі" ("Аким литературного мира"), а творческая интеллигенция высоко ценила его труды и личные качества. Он прожил достойную жизнь и оставил нам богатое литературное наследие. Светлый образ Акима Тарази навсегда останется в памяти нашего народа", – говорится в телеграмме.

Аким Уртаевич Ашимов (псевдоним – Аким Тарази) родился 9 сентября 1933 года в Алматы. В 1955 году окончил Казахский педагогический институт. В 1955-1956 годах работал учителем средней школы в Шуском районе Жамбыльской области, в 1956-1958 – фельетонистом в журнале "Ара". В 1958-1959 – ответственный секретарь газеты "Қазақстан пионері". В 1962 году окончил Высшие сценарные курсы в Москве. В 1962-1970 годах – член сценарной редакционной коллегии, главный редактор киностудии "Казахфильм". В 1970-1971 – собственный корреспондент "Литературной газеты" (Москва) по Казахстану. В 1971-1980 – первый секретарь правления Союза кинематографистов Казахстана. В 1986-1998 – секретарь правления Союза писателей Казахстана.

В 1966 вышла в свет первая книга – повесть "Құйрықты жұлдыз" ("Когда возвращается комета"). Также изданы сборники повестей и рассказов "Үлкен ауыл" ("Большой аул", 1968), "Асу-асу" ("Серпантин", 1970), "Көкжиек" ("Горизонт", 1980), "Басынан Қаратаудың" ("Вершины Каратау", 1984), "Кен" ("Месть", 1986), "Жаңбырлы түндер" ("Дождливые ночи", 1988); романы "Москва – Баласаз" (1989), "Қорқау жұлдыз" ("Кровавая звезда", 1989), "Жаза" ("Наказание", 1997).

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Аким Уртаевич – автор пьесы "Күлмейтін комедия" ("Несмешная комедия", 1968) и других, сценариев к кинофильмам "Следы уходят за горизонт" (1964, реж. М. Бегалии), "Звучи там-там" (1965, реж. Ш. Бейсенбаев), "Выстрел на перевале Караш" (1968, реж. Б. Шамшиев) и других.

Ряд книг Аким Тарази переведены на русский и другие языки.

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В 1985 году получил премию Союза писателей Казахстана, в 1994 награжден орденом "Курмет", в 1999 – Заслуженный деятель РК, в 2002 – Государственную премию РК за роман "Жаза", в 2015 – орденом "Отан". В декабре 2021 года удостоен звания "Қазақстанның Еңбек Ері" (Герой Труда Казахстана) с вручением знака особого отличия Золотой звезды – за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии РК.

Фото: akorda.kz

13 декабря 2021 года указом президента писателю Акиму Ашимову (Тарази) присвоено высокое звание "Қазақстанның Еңбек Ері" за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии, в развитии здравоохранения РК и производственной деятельности. В этот же день Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий.