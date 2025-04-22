Виктория Дайнеко впервые показала лицо 9-летней дочери

Российская певица и актриса, победительница "Фабрики звезд-5" и "Фабрики звезд. Возвращение" Виктория Дайнеко перестала скрывать свою единственную дочь Елизавету, сообщает Zakon.kz.

37-летняя артистка впервые показала лицо 9-летней наследницы на шоу "Секретный артист" на канале "Пятница!" Кадрами Виктория накануне поделилась в Instagram-Stories.

"Мамина гордость и ее первое появление на ТВ. Да, первое исполнение песен тоже", – подписала Дайнеко видео с дочерью.

Отметим, что Виктория родила Елизавету 3 октября 2015 года в первом браке с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Они поженились в апреле 2015 года. Но в сентябре 2017 года Дайнеко объявила о разводе.