37-летняя Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз
37-летняя артистка, которая не любит делиться подробностями личной жизни, пока не поделилась в Instagram снимками с торжества. Но она репостнула в Stories фото и видео, которые опубликовали гости, приглашенные на свадьбу.
Фото: Instagram/victoriadaineko
Фото: Instagram/victoriadaineko
О новом избраннике Виктории известно лишь то, что он – геолог. Познакомились Овезов и Дайнеко через соцсети.
Отметим, что Беркели сделал предложение руки и сердца Виктории в марте этого года.
"Спасибо всем огромное за ваши поздравления, за ваши сообщения и пожелания! Мы прочитали все-все-все! Это невероятно приятно! Благодарим каждого", – писала тогда счастливая невеста.
Ранее скрытная Виктория Дайнеко впервые показала лицо дочери Елизаветы, которую скрывала 9 лет. Единственную наследницу певица родила 3 октября 2015 года в первом браке с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Они поженились в апреле 2015 года. Но в сентябре 2017 года Дайнеко объявила о разводе.