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Культура и шоу-бизнес

37-летняя Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз

37-летняя Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 11:21 Фото: Instagram/victoriadaineko
В минувшее воскресенье, 27 апреля 2025 года, российская певица и актриса Виктория Дайнеко сыграла свадьбу со своим возлюбленным Беркели Овезовым, сообщает Zakon.kz.

37-летняя артистка, которая не любит делиться подробностями личной жизни, пока не поделилась в Instagram снимками с торжества. Но она репостнула в Stories фото и видео, которые опубликовали гости, приглашенные на свадьбу.

Фото: Instagram/victoriadaineko

Фото: Instagram/victoriadaineko

О новом избраннике Виктории известно лишь то, что он – геолог. Познакомились Овезов и Дайнеко через соцсети.

Отметим, что Беркели сделал предложение руки и сердца Виктории в марте этого года.

"Спасибо всем огромное за ваши поздравления, за ваши сообщения и пожелания! Мы прочитали все-все-все! Это невероятно приятно! Благодарим каждого", – писала тогда счастливая невеста.

Ранее скрытная Виктория Дайнеко впервые показала лицо дочери Елизаветы, которую скрывала 9 лет. Единственную наследницу певица родила 3 октября 2015 года в первом браке с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Они поженились в апреле 2015 года. Но в сентябре 2017 года Дайнеко объявила о разводе.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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