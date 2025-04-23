Стало известно, на каких условиях Валерий Леонтьев готов выступать в России

На днях выяснилось, что известный исполнитель Валерий Леонтьев открыт предложениям от состоятельных российских слушателей на определенных условиях, сообщает Zakon.kz.

Прошлой весной артист заявил о прекращении концертной деятельности. Однако Леонтьев не прочь выступить в родной стране при соблюдении четких условий.

"Гонорар на сумму 15 млн рублей необходимо оплатить по безналу. В дополнительные затраты входит местный транспорт, наполнение гримерной комнаты и технический райдер. Все вопросы решает представитель артиста, заказчику не нужно тратить на них свое время", – рассказали Telegram-каналу "Абзац" в ивент-агентстве.

Передвигаться музыкант готов только на автомобиле премиум-класса конкретной марки и жить исключительно в апартаментах класса люкс с заклеенными окнами. На столе в гримерке исполнителя должна стоять бутылочка дорогого шотландского виски с мясной нарезкой на закуску.

Недавно известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой обрадовал своих поклонников новостью о создании собственной студии.