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Культура и шоу-бизнес

Хотелось бы увидеть ее выступление вживую: Балаева пойдет на концерт Джей Ло

Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 12:04 Фото: primeminister.kz
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева 23 апреля 2025 года на брифинге в правительстве рассказала, что купила билеты на концерт Дженнифер Лопес, передает корреспондент Zakon.kz.

Недавно стало известно, что в Казахстан в течение трех лет приедут 10 западных артистов. В связи с чем журналисты уточнили у министра, каких артистов хотела бы увидеть она.

"Во-первых, у всех разные предпочтения и вкусы. Очень радует, что коммерческие организации занимаются организацией таких концертов. Это однозначно и безусловно будет влиять на популяризацию Казахстана за рубежом. Поскольку у этих артистов огромное количество поклонников, они могут приехать, поддержать и показать Казахстан. Как, например, это происходит на концертах нашего любимого Димаша Кудайбергена. Благодаря его выступлениям о Казахстане узнают во всем мире. Конечно, меня как министра радует, что бизнес этим занимается. Мы всячески будем содействовать. У нас, конечно, нет таких средств, поэтому мы лишь поддерживаем инициативу", – отметила министр.

Аида Балаева также ответила, что с удовольствием хочет сходить на концерт Дженнифер Лопес.

"У нее большая аудитория и выдающийся талант, признанный во всем мире. Хотелось бы увидеть ее выступление вживую. Я уже купила билеты и собираюсь пойти на концерт с детьми. Очень много исполнителей (которых бы хотелось увидеть. – Прим. ред.). Например, можно было бы увидеть Шакиру или Лару Фабиан – она моя любимая певица. Поэтому хочется, чтобы у нас чаще проводились такие концерты", – дополнила министр.

Дженнифер Лопес впервые выступит в Казахстане в рамках своего мирового тура Up All Night. Концерт состоится 1 августа 2025 года на Astana Arena.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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