Кто еще, кроме Димаша, мог бы достойно представлять Казахстан на международной арене

Журналисты спросили министра культуры и информации Аиду Балаеву, кто из казахстанских артистов, помимо Димаша Кудайбергена, мог бы достойно представлять Казахстан на мировой арене, сообщает Zakon.kz.

Министр отметила, что у нас есть молодые дарования, которые уже выступают на международной арене и срывают овации в известных залах. В пример она привела оперную певицу Айгерим Алтынбек.

Аида Балаева отметила выдающийся талант молодой оперной певицы.

"В этом году она в Италии выиграла практически все международные конкурсы. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы она выступила с мировыми ведущими исполнителями. Поэтому для министерства (культуры и информации. – Прим. ред.) важно выявлять таланты и, естественно, содействовать их продвижению. Поэтому мы Айгерим будем помогать, однозначно", – сказала министр.

Ранее Аида Балаева на брифинге в правительстве рассказала, что ей удалось купить билеты на концерт Дженнифер Лопес, который запланирован в Астане.

